В селе Боблы Волынской области, 11 августа, сторонники Православной Церкви Украины вместе с тремя священниками этой структуры устроили очередную провокацию в Свято-Покровском храме УПЦ - срезав самовольно замки, они незаконно проникли внутрь церкви, где устроили драку.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, злоумышленники намеренно пришли в храм, зная, что в этот день настоятель совершает богослужение в другой церкви, и стали самовольно срезать замки на дверях.

«Три священника ПЦУ срезали замок на первых дверях. Также они привели с собой незнакомых людей, один из которых был в униформе, и начали открывать вторую дверь, которым, к слову, уже около двухсот лет. Они попытались открыть замок отмычками, и, не справившись, попросту сорвали замок монтировкой. Потом зашли внутрь и закрылись», - рассказал благочинный Турийского округа Владимир-Волынской епархии протоиерей Виталий Дуда.

На призывы старосты общины УПЦ к представителям ПЦУ, чтобы они опомнились и «не творили грех», ведь раньше те обещали, что никаких провокаций не будет, рейдеры только продолжали ломать храмовые двери, а священники ПЦУ пели свои молитвы со словами: «Не мешай!».

Как добавил отец Виталий, когда представители ПЦУ захватили церковь, начали съезжаться верующие общины УПЦ. Провокаторы начали им заламывать руки и наносить телесные повреждения прямо в церкви.

«Наши верующие непрерывно молились в обеденное время на пороге своего храма. И когда я после совершения богослужения приехал на место происшествия, увидел вот такую ​​ситуацию, - рассказывает священнослужитель. - Я поговорил с полицией и местными властями, чтобы не было противостояния и конфликтной ситуации, и мы договорились, что представители ПЦУ выйдут из церкви. Председатель сельского совета, который поддерживает новую структуру, должен был их уговорить. Наконец они таки вышли, и храм был закрыт на два замка - наш и их».

В результате провокации общиной УПЦ было написано заявление в полицию по факту незаконного проникновения в церковное здание и умышленного нанесения телесных повреждений прихожанам.

Как сообщалось раньше, это уже не первая провокация, которую творят представители ПЦУ в Свято-Покровском храме УПЦ с. Боблы Волынской области. Еще в начале весны этого года община УПЦ была незаконно перерегистрирована по привычной схеме, несмотря на решение прихожан остаться в лоне канонической Церкви. Как отметил пресс-секретарь Владимир-Волынской епархии протоиерей Владимир Мацур, село Боблы - большое, однако во время собрания за новую структуру проголосовали всего 25 человек из всего сельского населения, а по официальной статистике, в селе проживает 956 человек. Остаться верными УПЦ решило значительно большее количество местных жителей, которые на самом деле являются действительными членами религиозной общины канонической Церкви.