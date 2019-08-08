В воинской части в поселке Нёнокса в Архангельской области РФ произошел пожар. Рядом с местом пожара слышны взрывы, сообщает Би-би-си.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подтвердил факт инцидента, отметив, что в результате происшествия есть пострадавшие. «Пострадавшие есть, на место направлена санитарная авиация», - сказал он.

По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие. Их количество уточняется.

«Взрыв произошел в воинской части в 30 километрах от Северодвинска. Предварительно, двое погибших и 15 пострадавших», - сообщил источник РИА Новости.

Обстоятельства происшедшего сейчас выясняются, добавил он.

Напомним, 5 августа в Ачинском районе Красноярского края РФ на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа (ЦВО) загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за пожаром последовали взрывы.