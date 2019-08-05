Очередную повестку о вызове в СБУ вручили протоиерею Виктору Земляному, руководителю отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской епархии УПЦ.

Фото: УПЦ

Уголовное производство соответствующие органы относительно священника возбудили два года назад, а сейчас хотят объявить сообщение об изменении подозрения, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел.

5 августа, в день празднования Почаевской иконы Божией Матери, протоиерей Виктор Земляной должен прийти в Управление Службы безопасности Украины в Ровенской области «для объявления сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения в уголовном производстве», — об этом говорится в тексте повестки.

Ранее священнику инкриминировали две статьи Уголовного кодекса Украины: 111 (государственная измена) и 300 (распространение незаконной литературы), однако, не найдя достаточного количество доказательств, чтобы передать дело в суд, СБУ изменила статью, по которой сейчас хотят вручить подозрение протоиерею Виктору Земляному.

Сейчас клирика Ровенской епархии УПЦ обвиняют по статье 161 Уголовного кодекса Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии». Эта статья предусматривает лишение свободы от 2 до 5 лет.

Срок Уголовного производства, открытого более двух лет назад, заканчивается 15 августа 2019 года. Правозащитники обвиняемого говорят, что во избежание передачи дела в Генеральную прокуратуру, СБУ пытается вручить подозрение и начать рассмотрение производства по протоиерею Виктору Земляном в суде.

28 марта Суд отклонил ходатайство об избрании меры пресечения для священника.

В мае этого года Государственное бюро расследований начало расследовать правомерность действий сотрудников СБУ в деле протоиерея Виктора Земляного. Уголовные обвинения, открытые относительно клирика УПЦ, рассмотрят международные органы защиты прав правозащитников. На запрос Специального докладчика ООН из положения правозащитников для подготовки ежегодного доклада «Безнаказанность за нарушения прав человека и злоупотребления в отношении правозащитников» была передана информация об открытии уголовного производства в отношении протоиерея Виктора Земляного.