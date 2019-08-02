Международный крестный ход, который начинается в Польше, проходит через Беларусь и Волынь на Почаев, 31 июля вошел в город Горохов на юге Волынской области.
Фото: volynpost.com
Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ВолыньPost».
Паломников встретили священники Гороховского благочиния УПЦ вместе с жителями города.
Благодаря священникам, жителям этого края и местным властям удалось разместить и поддержать более 1300 паломников из Польши, Беларуси и соседних районов Волыни.
На следующий день состоялась соборная международная литургия, которую совершили клирики Волынской епархии УПЦ вместе со священнослужителями Польской и Белорусской Православной Церквей. Звучала соборная молитва о мире в Украине и о единстве православных христиан.
После отдыха в Горохове, поблагодарив местных жителей за радушный прием, верующие продолжили ход к Свято-Успенской Почаевской лавре.
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