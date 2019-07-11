В новой Православной Церкви Украины приняли решение отобрать церковь у общины Свято-Успенского храма в селе Морозовка Киевской области, которая вернулась из ПЦУ в Украинскую Православную Церковь.

Фото: Фейсбук

При этом самого священника Николая Брегу в ПЦУ «освободили от должности настоятеля храма», сообщается на странице митрополита ПЦУ Александра (Драбинко) в Фейсбук.

В ПЦУ настаивают на том, что церковной общиной храма в Морозовке являются именно последователи новой церковной структуры Украины, а не те верующие, которые приходили к митрополиту Антонию с покаянием и вернулись в УПЦ.

По словам митрополита Драбинко, решение настоятеля вернуться в УПЦ было принято «вопреки постановлению участников приходского собрания их религиозной общины от 1 марта текущего года, потому что подавляющее большинство прихожан решительно желает находиться в лоне Церкви Украины».

Александр Драбинко также благословил (то есть, дал распоряжение) опечатать храм в Морозовке, «поскольку все имущество прихода находится в собственности вышеупомянутой местной религиозной общины».

Как сообщалось, 8 июля верующие и настоятель храма села Морозовка Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви, ранее перешедшая в новую Православную Церковь Украины, выразили свое раскаяние управляющему делами УПЦ митрополиту Антонию и сообщили о своем желании вернуться в лоно УПЦ.