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По состоянию на 07:00 10 июля в свои квартиры вернулись 12 жителей аварийного дома в Лисичанске.

Об этом сообщает Управление ГосЧС Луганской области.

«В свои жилища вернулись 12 человек (из них 5 детей), 38 человек (из них 10 детей) разместились у родственников и 1 в общежитии. В палаточном городке ГосЧС остаются 10 человек (из них 7 детей)», - говорится в сообщении.

Напомним, 9 июля в 4:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Лисичанске, по ул. Гора Попова, 15 возможно разрушение жилого дома.

Штабом по ликвидации последствий аварийной ситуации принято решение об отселении 9 семей (20 чел., из них 9 детей) с аварийной части здания. Жителям предложено переселение в общежитие по ул. Октябрьская, 2. Другим жителям разрешено проживать в доме до получения экспертного заключения по результатам обследования.
ForUm

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