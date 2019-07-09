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Сегодня в 04:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на ул. Гора Попова в Лисичанске, 15 возможно разрушение жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГосЧС в Луганской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что в одном крыле здания дало осадку межэтажное перекрытие.

На момент прибытия бойцов ГосЧС жителей дома эвакуировали, пострадавших и погибших нет.

В настоящее время спасатели разворачивают городок жизнеобеспечения для временного убежища жителей до принятия решения об их расселении. Организовано дежурство медицинского персонала и психологов, развернута полевая кухня для питания в случае необходимости.
ForUm

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