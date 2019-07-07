Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию по европейской энергобезопасности, в которой упомянуты газопроводы Северный поток-2 и Турецкий поток.
В документе эти проекты РФ признаются потенциальным средством политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств.
Поправку, касающуюся Северного потока-2 и Турецкого потока, в резолюцию Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ литовского парламентария Руты Милюте предложила включить делегация США.
@oscepa General Committee on Political Affairs and Security has voted on draft resolution on “Energy security in the OSCE area” sponsored by Lithuanian delegation. Adopted by 39 votes ✅ #OSCEPALuxembourg2019 pic.twitter.com/WQuDj3OLRq— Rūta Miliūtė (@RutaMiliute) 7 июля 2019 г.
«Речь идет о росте опоры на один источник. Друзья из Центральной и Восточной Европы могут пострадать от этого», — сказал американский конгрессмен Ли Зелдин.
Он пояснил, что Турецкий поток повышает способность России влиять на другие страны, что может иметь негативные последствия.
В свою очередь турецкая делегация выступила против поправки, отметив, что государства должны свободно выбирать, присоединяться им к проекту или нет.
Напомним, Северный поток-2 построят в обход территориальных вод Дании.
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