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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию по европейской энергобезопасности, в которой упомянуты газопроводы Северный поток-2 и Турецкий поток.

В документе эти проекты РФ признаются потенциальным средством политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств.

Поправку, касающуюся Северного потока-2 и Турецкого потока, в резолюцию Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ литовского парламентария Руты Милюте предложила включить делегация США.

«Речь идет о росте опоры на один источник. Друзья из Центральной и Восточной Европы могут пострадать от этого», — сказал американский конгрессмен Ли Зелдин.

Он пояснил, что Турецкий поток повышает способность России влиять на другие страны, что может иметь негативные последствия.

В свою очередь турецкая делегация выступила против поправки, отметив, что государства должны свободно выбирать, присоединяться им к проекту или нет.

Напомним, Северный поток-2 построят в обход территориальных вод Дании.
ForUm

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