В документе эти проекты РФ признаются потенциальным средством политического и экономического принуждения зависимых от поставок государств.

Поправку, касающуюся Северного потока-2 и Турецкого потока, в резолюцию Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ литовского парламентария Руты Милюте предложила включить делегация США.

@oscepa General Committee on Political Affairs and Security has voted on draft resolution on “Energy security in the OSCE area” sponsored by Lithuanian delegation. Adopted by 39 votes ✅ #OSCEPALuxembourg2019 pic.twitter.com/WQuDj3OLRq