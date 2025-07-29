Київські активісти врятували унікальне панно (Фото)

У Києві на подвір’ї житлового будинку на Берестейському проспекті виявлено унікальне керамічне панно, яке понад десять років тому було викинуто Центральною бібліотекою імені Тараса Шевченка. Цю важливу знахідку оприлюднила дослідниця архітектури модернізму Ельміра Еттінгер, яка наголосила на необхідності збереження таких творів декоративного мистецтва.

Історія втрати та порятунку

Панно, виконане з шамоту з глазурованим покриттям, було демонтовано у 2016 році під час оновлення дитячої бібліотеки та згодом викинуто. На щастя, місцеві жителі, усвідомлюючи цінність артефакту, не дозволили йому зникнути безслідно. Вони врятували залишки панно та зберігали їх донині.

Ельміра Еттінгер зазначила, що хоча панно з часом могло зазнати певних пошкоджень, його цілком можливо відновити за допомогою професійної реставрації. Вона також підкреслила, що оновлення інтер’єру бібліотеки могло і повинно було відбуватися із збереженням історичних декоративних елементів. Такі панно є не лише мистецькими об’єктами, а й важливими елементами культурної пам’яті, що надають унікальності та характеру просторам громадських установ.

Можливе авторство та значення знахідки

За припущенням дослідниці, автором панно могла бути видатна українська скульпторка-керамістка Ольга Рапай або хтось із її учнів. Ця версія надає знахідці особливої ваги, адже творчість Рапай вирізняється поєднанням модерністських тенденцій із глибокою національною ідентичністю. Такі роботи мають бути збережені та популяризовані.

Ця історія є яскравим прикладом того, як недбалість до культурної спадщини може призводити до втрат унікальних артефактів. Водночас, вона демонструє величезне значення громадської активності та небайдужості, які дозволяють відновлювати та зберігати історичні цінності для майбутніх поколінь.

Збереження культурної спадщини — це не лише обов’язок держави, а й кожного з нас. Важливо пам’ятати, що навіть на перший погляд застарілі чи «немодні» елементи мистецтва можуть мати величезне значення для розуміння історії та ідентичності нашого міста.