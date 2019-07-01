Глава Европейского совета Дональд Туск приостановил саммит Евросоюза в Брюсселе, где обсуждались назначения кандидатур на ключевые позиции в институтах блока. Об этом сообщил его официальный представитель Пребен Ааманн.



«Европейский совет приостановлен его председателем. Туск будет организовывать двусторонние встречи с лидерами. Европейский совет возобновится после завершения двусторонних переговоров», - написал он в Twitter.

30 июня в Брюсселе лидеры 28 стран Евросоюза собрались на экстренный саммит для согласования кандидатов на пять ключевых постов: председателя Еврокомиссии, главы Европейского совета, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, главы Европейского Центробанка и председателя Европарламента.



Предыдущий саммит стран ЕС состоялся 20 июня, однако лидеры стран-членов ЕС не смогли избрать нового главу Еврокомиссии. На данный момент эту должность занимает Жан Клод Юнкер.