Центральный исполнительный соборный орган управления Святой Горы Афон обратился к министру иностранных дел Греции Джорджу Катругалосу с решительным протестом в связи с визитом делегации ПЦУ на Святую Гору.

Фото: Ромфея

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на греческое информационное агентство «Romfea», в письме министру иностранных дел Священный Кинот напомнил о провокационных действиях митрополита Православной Церкви Украины Михаила Зинкевича и его делегации, которая прибыла на гору Афон с государственными флагами Украины и скандировала свой национальный гимн.

«Это действие этого митрополита представляет собой нарушение статьи 184 Конституции Афона "Все моральные, религиозные, церковные, социальные, националистические и любые другие виды пропагандистских действий на Святой Горе категорически запрещены"», – отметил Протат в письме министру иностранных дел.

По мнению Священного Кинота, это действие «несовместимо с исихастическим, духовным и священным характером нашей Святой Земли и ее тысячелетней традицией, создает опасный прецедент для повторения таких действий любой стороной и передачи националистических конфликтов в них; полностью противоречит Уставу Святой Горы».

В связи с этим центральный исполнительный соборный орган управления Святой Горы попросил Министерство иностранных дел Греции принять необходимые меры и предотвратить подобные действия в будущем, чтобы характер Афона мог остаться нетронутым.