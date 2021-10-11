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Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил об ухудшении состояния заключенного политика и необходимости его перевода в медицинское учреждение.

«Его состояние достаточно серьезно ухудшилось… Два дня назад он выглядел совсем иначе, а теперь дело сложнее. Ему стало сложно ходить, немного трудно говорить и так далее… Он отказывается принимать мед и соки и теперь пьет только воду», — сказал Кипшидзе в эфире телекомпании «Мтавари», передает Новости-Грузия.

Он уточнил, что экс-президент фактически ничего не ест уже две недели.

«Официально мы говорим, что он голодал десять дней, но это не десять дней, я думаю, что уже 14-15 дней. Я не знаю, как он приехал в Грузию, но он сказал мне, что ничего не ел в дороге, и он ничего не ел в Батуми, у него не было там еды», — рассказал он.

По словам врача, ситуацию с голодовкой осложняет то, что у Саакашвили есть редкое заболевание, о котором экс-президент никогда не говорил в СМИ, — талассемия крови — наследственное генетическое заболевание, которое возникает при повреждении генов гемоглобина.

«Я никогда не говорил об этом по телевизору, а сегодня получил право обнародовать… При этой болезни крови не может быть абсолютно никакого голодания», — добавил он.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.
ForUm

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