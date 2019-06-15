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Конституционный суд Молдовы отменил решение о нелегитимности действий парламента, которые привели к политическому кризису в Молдове.

Об этом сообщает Ziarul de Gardă.

Суд аннулировал свои решения после того, как Демократическая партия Молдовы объявила о выходе в оппозицию, а президент Игорь Додон обратился к судьям с просьбой пересмотреть принятые ими решения.

Напомним, с 8 июня в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает.

8 июня на экстренном заседании парламента депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду.

В этот же день Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаной спикером, а Майи Санду – премьер-министром.

9 июня Конституционный суд решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы.

Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове 6 сентября, но Додон отменил эти указы.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы о незаконности роспуска парламента, но попросил Венецианскую Комиссию предоставить «срочную» оценку последним решением в Молдове. РФ признала новое правительство страны. Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция заявили о поддержке решений парламента Молдовы. Румыния также поддержала смену власти в Молдове.
ForUm

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