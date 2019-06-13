также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий вручил матерям-героиням церковные награды 6
Архиепископ Иона сдал кровь для больных детей и призвал православных следовать его примеру 7
Болгарский митрополит объяснил, почему критикует Фанар 9
В Сумском СИЗО крестили новорожденную девочку 12
На Афоне неизвестный разбил стекло чудотворной Иверской иконы Божией Матери и украл драгоценности, которыми она была украшена 7
На Франковщине сторонники ПЦУ и РКЦ не могут поделить захваченный храм УПЦ 19
В Винницкой епархии УПЦ могут принять обратно 20 священников, запрещенных в служении 12
122 студента заочного отделения получили дипломы об окончании Киевской духовной школы 8
У Зеленского заявили, что власти не должны вмешиваться в дела верующих 15
В Киево-Печерской лавре рассказали об исцелениях, которые произошли у мощей преподобного Агапита 11
Община захваченного храма УПЦ волынского села Жидычин просит президента защитить их права 10
В Киево-Печерской лавре 14 июня будут отмечать день памяти преподобного Агапита 12
Синод Болгарской Православной Церкви: Письма митрополита Даниила с критикой Фанара – его частная инициатива 29
Запорожский митрополит УПЦ рассказал о святителе Луке Крымском, мощи которого прибыли в Покровский собор 7
Президент Черногории призвал восстановить автокефалию «по украинскому сценарию» 14
Православные волонтеры Полтавщины провели благотворительную ярмарку, чтобы помочь онкобольным детям 13
На Киевщине с помощью слезоточивого газа захватили церковный дом УПЦ 24
Стартует вступительная кампания в Киевских духовных школах 20

Присутствие архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима на вечерней молитве вместе с главой новой Церкви Украины Епифанием в Константинопольской Патриархии не означает признания автокефалии неканонической структуры.

Фото: ПЦУ

Об этом заявил РИА Новости источник в афинской архиепископии, передает «Благовест-инфо».

Архиепископ Иероним в понедельник прибыл в резиденцию Константинопольского Патриарха Варфоломея в связи с его предстоящим тезоименитством, его сопровождали несколько митрополитов. Во второй половине дня в монастыре «Живоносный источник» прошла великая вечерня в честь святых апостолов Варфоломея и Варнавы. На ней были Иероним и Епифаний, они сидели рядом, а после службы Епифаний подарил памятный подарок со своей интронизации – архиерейскую панагию. В СМИ появилось множество совместных фотографий архиепископа Иеронима и митрополита Епифания. Вечером в понедельник Иероним вернулся в Афины и не остался на празднование именин Патриарха.

«Ни в коем случае нельзя считать признанием автокефалии присутствие архиепископа Иеронима на молитве вместе с Епифанием», – сказал источник в архиепископии на просьбу прокомментировать, как можно это расценивать.
«[Архиепископ Иероним] поехал поздравить Патриарха Варфоломея с именинами. Для нас Константинопольская Церковь всегда являлась и является материнской Церковью», – сказал собеседник агентства. 

По его словам, архиепископ Афинский Иероним «не ожидал, что там будет Епифаний».

«Мы очень деликатно относимся к этой теме автокефалии. В марте мы не стали обсуждать ее на Синоде, решили вынести на Архиерейский Синод», – сказал он. «Здесь нужно соблюсти равновесие», – добавил собеседник агентства. 

Как сообщалось, до сих пор ни одна Православная Церковь не признала ПЦУ. Константинопольский Патриархат пытается добиться ее признания от архиепископа Иеронима.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1613 грн.
9
Теги