Присутствие архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима на вечерней молитве вместе с главой новой Церкви Украины Епифанием в Константинопольской Патриархии не означает признания автокефалии неканонической структуры.

Фото: ПЦУ

Об этом заявил РИА Новости источник в афинской архиепископии, передает «Благовест-инфо».

Архиепископ Иероним в понедельник прибыл в резиденцию Константинопольского Патриарха Варфоломея в связи с его предстоящим тезоименитством, его сопровождали несколько митрополитов. Во второй половине дня в монастыре «Живоносный источник» прошла великая вечерня в честь святых апостолов Варфоломея и Варнавы. На ней были Иероним и Епифаний, они сидели рядом, а после службы Епифаний подарил памятный подарок со своей интронизации – архиерейскую панагию. В СМИ появилось множество совместных фотографий архиепископа Иеронима и митрополита Епифания. Вечером в понедельник Иероним вернулся в Афины и не остался на празднование именин Патриарха.

«Ни в коем случае нельзя считать признанием автокефалии присутствие архиепископа Иеронима на молитве вместе с Епифанием», – сказал источник в архиепископии на просьбу прокомментировать, как можно это расценивать.

«[Архиепископ Иероним] поехал поздравить Патриарха Варфоломея с именинами. Для нас Константинопольская Церковь всегда являлась и является материнской Церковью», – сказал собеседник агентства.

По его словам, архиепископ Афинский Иероним «не ожидал, что там будет Епифаний».

«Мы очень деликатно относимся к этой теме автокефалии. В марте мы не стали обсуждать ее на Синоде, решили вынести на Архиерейский Синод», – сказал он. «Здесь нужно соблюсти равновесие», – добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, до сих пор ни одна Православная Церковь не признала ПЦУ. Константинопольский Патриархат пытается добиться ее признания от архиепископа Иеронима.