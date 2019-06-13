Присутствие архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима на вечерней молитве вместе с главой новой Церкви Украины Епифанием в Константинопольской Патриархии не означает признания автокефалии неканонической структуры.
Фото: ПЦУ
Об этом заявил РИА Новости источник в афинской архиепископии, передает «Благовест-инфо».
Архиепископ Иероним в понедельник прибыл в резиденцию Константинопольского Патриарха Варфоломея в связи с его предстоящим тезоименитством, его сопровождали несколько митрополитов. Во второй половине дня в монастыре «Живоносный источник» прошла великая вечерня в честь святых апостолов Варфоломея и Варнавы. На ней были Иероним и Епифаний, они сидели рядом, а после службы Епифаний подарил памятный подарок со своей интронизации – архиерейскую панагию. В СМИ появилось множество совместных фотографий архиепископа Иеронима и митрополита Епифания. Вечером в понедельник Иероним вернулся в Афины и не остался на празднование именин Патриарха.
«Ни в коем случае нельзя считать признанием автокефалии присутствие архиепископа Иеронима на молитве вместе с Епифанием», – сказал источник в архиепископии на просьбу прокомментировать, как можно это расценивать.
«[Архиепископ Иероним] поехал поздравить Патриарха Варфоломея с именинами. Для нас Константинопольская Церковь всегда являлась и является материнской Церковью», – сказал собеседник агентства.
По его словам, архиепископ Афинский Иероним «не ожидал, что там будет Епифаний».
«Мы очень деликатно относимся к этой теме автокефалии. В марте мы не стали обсуждать ее на Синоде, решили вынести на Архиерейский Синод», – сказал он. «Здесь нужно соблюсти равновесие», – добавил собеседник агентства.
Как сообщалось, до сих пор ни одна Православная Церковь не признала ПЦУ. Константинопольский Патриархат пытается добиться ее признания от архиепископа Иеронима.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время