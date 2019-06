Молодежная сборная Украины по футболу вышла в финал молодежного чемпионата мира. Об этом сообщается на странице ФИФА в Twitter.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦@FFUKRAINE are bound for their first #U20WC final after Serhii Buletsa's match-winning strike 👏 pic.twitter.com/Shx7BwvQnv