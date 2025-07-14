Ранковий дайджест ForUА: Patriot для України від Трампа, візит Келлога, рекорд Bitcoin, Челсі — чемпіон світу та зміни в мобілізації

14 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

США передадуть Україні Patriot, — Трамп. За його словами, за постачання озброєння платитиме Європейський Союз.Але ми це надішлемо — для нас це буде бізнес, і ми відправимо їм Patriot, які їм украй потрібні.

Трамп оголосить сьогодні новий план озброєння України, він дуже розлючений на Путіна, — Axios. План передбачає постачання наступального озброєння та ракет великої дальності, здатних досягти навіть Москви.

Німеччина не постачатиме Україні далекобійні ракети Taurus та ППО Patriot — голова Міноборони Німеччини Пісторіус." У нас залишилося лише шість систем ППО Patriot. Це насправді занадто мало. Ми точно не можемо дати Україні більше".

Вартість Bitcoin знову оновила свій історичний рекорд, досягнувши 122 тисяч доларів, — дані торгів.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув до України. Високопосадовець пробуде в столиці весь тиждень. Він проведе перемовини з українськими посадовцями щодо оборонної підтримки, зміцнення стратегічної безпеки, військової допомоги, санкційного тиску на рф та подальшого розширення партнерства між Україною та Штатами.

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 діб.

Білоруський вертоліт збив російський БпЛА, який летів в Україну, — джерела. Мі-24 під час патрулювання повітряного простору 12 липня атакував російський БпЛА.На той момент у небі над країною перебували щонайменше три російські безпілотники. Один із них — «Гербера» — був збитий. Його уламки впали в межах Гомельської області

«Челсі» впевнено переміг «ПСЖ» у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025. Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0 — два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

Ворог атакував Шостку, внаслідок атаки росіян загинули двоє чоловіків. Жертвами стали чоловіки 50 і 55 років, ще четверо людей дістали поранення, серед них — дитина. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, транспорт і нежитлові приміщення. Також росіяни вдарили по одному з навчальних закладів у Сумах безпілотником, є поранені, — ОВА.

Росія посилює захист авіабаз після операції «‎Павутина». Супутникові знімки від 7 липня свідчать про укріплення на базі Халіно: там з’явилися близько 10 укріплених бункерів із покриттям, 12 бетонних сховищ без нього та ще вісім ангарів. Подібні роботи зафіксовані і на авіабазі Саки в тимчасово окупованому Криму. Знімки від 9 липня демонструють два нові бетонні бункери, а дані Planet Labs — бетонні укриття.