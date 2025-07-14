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Ранковий дайджест ForUА: Patriot для України від Трампа, візит Келлога, рекорд Bitcoin, Челсі — чемпіон світу та зміни в мобілізації

Ранковий дайджест ForUА: Patriot для України від Трампа, візит Келлога, рекорд Bitcoin, Челсі — чемпіон світу та зміни в мобілізації

14 липня, дайджест новин від редакції ForUА: 

  • США передадуть Україні Patriot, — Трамп. За його словами, за постачання озброєння платитиме Європейський Союз.Але ми це надішлемо — для нас це буде бізнес, і ми відправимо їм Patriot, які їм украй потрібні.

  • Трамп оголосить сьогодні новий план озброєння України, він дуже розлючений на Путіна, — Axios. План передбачає постачання наступального озброєння та ракет великої дальності, здатних досягти навіть Москви.

  • Німеччина не постачатиме Україні далекобійні ракети Taurus та ППО Patriot — голова Міноборони Німеччини Пісторіус." У нас залишилося лише шість систем ППО Patriot. Це насправді занадто мало. Ми точно не можемо дати Україні більше".

  • Вартість Bitcoin знову оновила свій історичний рекорд, досягнувши 122 тисяч доларів, — дані торгів.

  • Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув до України. Високопосадовець пробуде в столиці весь тиждень. Він проведе перемовини з українськими посадовцями щодо оборонної підтримки, зміцнення стратегічної безпеки, військової допомоги, санкційного тиску на рф та подальшого розширення партнерства між Україною та Штатами.

  • Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 діб.

  • Білоруський вертоліт збив російський БпЛА, який летів в Україну, — джерела. Мі-24 під час патрулювання повітряного простору 12 липня  атакував російський БпЛА.На той момент у небі над країною перебували щонайменше три російські безпілотники. Один із них —  «Гербера» — був збитий. Його уламки впали в межах Гомельської області

  • «Челсі» впевнено переміг «ПСЖ» у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025. Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0 — два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

  • Ворог атакував Шостку, внаслідок атаки росіян загинули двоє чоловіків. Жертвами стали чоловіки 50 і 55 років, ще четверо людей дістали поранення, серед них — дитина. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, транспорт і нежитлові приміщення.  Також росіяни вдарили по одному з навчальних закладів у Сумах безпілотником, є поранені, — ОВА.

  • Росія посилює захист авіабаз після операції «‎Павутина». Супутникові знімки від 7 липня свідчать про укріплення на базі Халіно: там з’явилися близько 10 укріплених бункерів із покриттям, 12 бетонних сховищ без нього та ще вісім ангарів. Подібні роботи зафіксовані і на авіабазі Саки в тимчасово окупованому Криму. Знімки від 9 липня демонструють два нові бетонні бункери, а дані Planet Labs — бетонні укриття.

  • Швеція планує збільшити вік призову усіх колишніх офіцерів — з 47 до 70 років,SVT. Пропонується також скасувати десятирічне обмеження для тих, хто пройшов військову підготовку або служив: наразі особи можуть бути призвані до 47 років, але якщо з останнього навчання минуло понад десять років, їх виключають зі списків. Зміни дозволять утворити кадровий резерв, з якого можна буде залучати військових після повторного навчання.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

мобілізаціяДональд ТрампBitcoinКіт КеллогЧелсі
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