Министерство обороны Молдовы ограничило доступ гражданских в воинские части из-за обострения политического кризиса в стране.

В сообщении на странице министерства в Facebook подчеркивается, что Вооруженные силы Молдовы остаются в подчинении «исключительно воле народа для того, чтобы гарантировать суверенитет, независимость и единство, территориальную целостность страны и конституционную демократию», передает «Новое Время».

«Пока нет четкой определенности в политической ситуации в стране, Национальная армия подчиняется только конституционному порядку», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что Национальная армия не вмешивается в кризис и останется вне политических игр.

«В целях снижения риска эскалации в соответствии с внутренними правилами, применимыми в особых ситуациях, доступ ко всем воинским частям и учреждениям Министерства обороны запрещен любому лицу, не входящему в штат этого учреждения, в течение ограниченного времени в зависимости от ситуации», — заявили в ведомстве.

Напомним, с 8 июня в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает.

8 июня на экстренном заседании парламента депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду.

В этот же день Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаной спикером, а Майи Санду – премьер-министром.

9 июня Конституционный суд решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы.

Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове 6 сентября.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы о незаконности роспуска парламента, но попросил Венецианскую Комиссию предоставить «срочную» оценку последним решением в Молдове. РФ признала новое правительство страны.

Служба безопасности Украины оперативно отслеживает внутренне политическую ситуацию, сложившуюся в Республике Молдова.