также в разделеЭкономика
Американцы требуют запустить рынок электроэнергии с 1 июля 2019 37
«Нафтогаз» согласен только на трехсторонние переговоры с «Газпромом» 25
Эксперт: Правительство поставило точку в дискуссии о дате введения рынка электроэнергии 27
После переаттестации восстановились более 3 тысяч полицейских 12
Насалик: Газ для населения должен подешеветь на 700-800 гривен 38
В Приватбанке заявили, что Коломойский должен им 212 миллиардов 26
Коболев: Газпром готовится к «газовой войне» 69
В РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году 42
В Украине продолжает ускоряться инфляция 32
В Украине предлагают повысить цены на алкоголь 25
Нацбанк прогнозирует подорожание электроэнергии 59
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 17,5% 15
Приватбанк подозревает Коломойского в отмывании $470 миллиардов 50
«Нафтогаз» - Гройсману: Цены на газ уже снижены 56
Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину 54
В Кабмине допускают, что до конца года доллар подорожает до 28 гривен 30
Гройсман: Рынок электроэнергии должен быть введен вовремя 36
План Коломойского провалился – Кабмин принял постановления, запускающие рынок электроэнергии с 1 июля 63

Обнародованная позиция НКРЭКУ о введении рынка электроэнергии не угрожает началу действия рынка с 1 июля 2019 года.

Об этом написал эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в Facebook, передает «ДС».

«Заявленная позиция регулятора никоим образом не угрожает начала действия рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. Так как не помешает реализации механизма ВСО для защиты населения от высокой цены на электроэнергию», - считает эксперт.

Корольчук отметил, что позиция регулятора является фактически широким анализом реформы рынка электроэнергии, которая охватывает все возможные проблемы, в том числе по ВСО. И функция НКРЭКУ заключается, в частности, и в том, чтобы предвидеть возможные риски и минимизировать их.

«Задача НКРЭКУ, кстати, и заключается в разработке и анализе всех возможных отрицательных и положительных сценариев, которые могут реализоваться на рынке. Только это дает возможность затем минимизировать риски, застраховать рынок от непредсказуемых историй», - отметил Корольчук.

Напомним, новая модель оптового рынка электроэнергии должна быть введена с 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии». Правительство на заседании 5 июня принял все необходимые решения для внедрения рынка. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что рынок будет запущен вовремя.

НКРЭКУ 7 июня обнародовала свою расширенную позицию относительно внедрения рынка электроэнергии. В ней, в частности, перечисленные возможные риски внедрения рынка и оценены технической готовности участников рынка.

Запуск рынка электроэнергии является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которой планируется получить в текущем году $2,5 млрд кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС) в размере 500 млн евро.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2657 грн.
10
Теги