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Один из полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, трижды уклонялся от ротации на восток Украины, заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает Радио Свобода.

Он напомнил, что полицейские, которые не прошли переаттестацию, но смогли восстановиться на работе через суд, должны были пройти ротацию в Донецкой или Луганской области, части которых сейчас оккупированы незаконными вооруженными формированиями.

«Один из этих негодяев возобновился на службе в 2018 году. Кстати, по моему приказу все полицейские, которые возобновились на службе, должны пройти повышение квалификации и в ротационном порядке направляются на восток нашего государства, в Донецкую и Луганскую области. Там всегда есть, что делать полицейским, достаточно работы», - сказал Князев.

Однако один из подозреваемых, по его словам, ротацию не прошел, хотя предложение получал трижды.

«Один из этих негодяев почему-то трижды избежал ротационного направления на восток. И именно в мае текущего года был последний раз, когда ему в очередной раз предложили ехать. Он принес больничный на дату выезда. Кстати, выданный в том же районной больнице, где умер ребенок», - отметил председатель Нацполиции.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову. 

Позже задержали  двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. Их также уволили со службы.
ForUm

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