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Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследовать попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

Об этом сказал директор ГБР Роман Труба на заседании правоохранительного комитета в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

Он отметил, что бюро получило информацию о ранении ребенка 1 июня в 5:20 и в 13:00 открыло дело по факту тяжкого телесного повреждения.

При этом, по словам Трубы, в этот же день начала появляться информация о возможном травмировании ребенка из-за падения, а не от огнестрельного ранения.

Учитывая это, ГБР открыло новое уголовное производство по ст. 396 (умышленное сокрытие преступления) Уголовного кодекса.

Детективы бюро расследуют, была ли специально распространена ложная информация в СМИ и причастна ли к этому полиция.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову. 

Позже задержали  двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. 

Следователи проверяют версию о том, что выстрелить в ребенка мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Петровца.
ForUm

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