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Кабинет Министров Украины 5 июня упростил въезд на оккупированные территории для граждан, которые не достигли 16-летнего возраста, сообщает РБК-Украина.

Таким образом, лица, которые покинули оккупированные территории для оформления документов, могут вернуться обратно при наличии справки от территориальных органов Государственной миграционной службы.

Также украинцы в возрасте до 16 лет смогут пересекать КПВВ и без паспорта при наличии свидетельства о рождении и сопровождающего с документами. Если сопровождающего не будет, подростком займется полиция, которая передаст его органам опеки.
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