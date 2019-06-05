В деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлялова в Переяслав-Хмельницком должно быть пять подозреваемых, заявил журналистам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его словам, группа из четырех человек (двух полицейских и двух гражданских) пьяными пристреливали ружье во дворе, и один из них случайно ранил мальчика.
«По моему мнению, там пять подозреваемых в этом убийстве. Четверо мужчин, которые стреляли. Кто из них стрелял, выяснит следствие. Может, все, может, один, чья пуля. А также, я думаю, что женщина, которая спрятала то ружье и таким образом способствовала сокрытию преступления. Это тоже надо квалифицировать, но это дело в настоящее время Государственного бюро расследований», - приводит слова Авакова Радио Свобода.
Он добавил, что подозреваемых полицейских ранее уволили из органов внутренних дел и восстановили по решению суда. В то же время министр заявил, что в Переяслав-Хмельницком отделении полиции была тяжелая кадровая ситуация.
Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову.
Позже задержали двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.
3 июня мальчик умер в больнице Киева.
После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения.
4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика.
Следователи проверяют версию о том, что выстрелить в ребенка мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Петровца.
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