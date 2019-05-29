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Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви продолжает публикацию информационного бюллетеня о нарушении прав верующих и священнослужителей.

Фото: ОВЦС

Второй номер бюллетеня охватывает период с 4 апреля по 28 мая, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС.

Посмотреть и скачать бюллетень на украинском языке можно уже сейчас.

Переводы на английском и русском языках будут доступны в ближайшее время.

Архив всех бюллетеней доступен в разделе «Информационный бюллетень» на сайте ОВЦС УПЦ.
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