Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви продолжает публикацию информационного бюллетеня о нарушении прав верующих и священнослужителей.
Фото: ОВЦС
Второй номер бюллетеня охватывает период с 4 апреля по 28 мая, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС.
Посмотреть и скачать бюллетень на украинском языке можно уже сейчас.
Переводы на английском и русском языках будут доступны в ближайшее время.
Архив всех бюллетеней доступен в разделе «Информационный бюллетень» на сайте ОВЦС УПЦ.
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