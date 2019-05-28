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Подбирая оригинальный подарок для родных и близких, друзей, коллег, приятелей, стоит задуматься над заказом персональной картины с изображением виновника торжества. Создать подобный шедевр можно всего за один день, если обратиться к специалистам. Вам предложат подобрать подходящий снимок для переноса изображения и неповторимый стиль. Каждый клиент получает индивидуальный макет и автоматически решает вопрос с подарком, декорированием гостиной, спальни, украшением личного кабинета. Можно купить картину или заказать печать на холстве в интернет-магазине картин за несколько минут. 

Холст и другие материалы

Для работы команда профессионалов выбирает биологические чернила, которые отличаются экологической безопасностью. Их яркость и насыщенность легко передает все детали предоставленных фотографий. Чернила не выгорают от солнца и не смываются водой. Повышенный уровень влажности не оказывает отрицательного воздействия на картины. Не страшны им и повреждения механического характера.

За основу специалисты берут натуральный холст, который обеспечивает предельное сходство с оригинальной картиной на стене. Прочный, износостойкий материал сохраняет качество после долгих лет эксплуатации.

Варианты для декора

Репродукция или фотоколлаж, колоритная стилизация под живопись, комикс или поп-арт — возможна дополнительная обработка изображения для получения нестандартного решения. Можно изучить все варианты, включая:

  • романтические портреты в стиле Love is;
  • семейные модульные картины;
  • настоящие полигональные портреты.

Последний стиль особенно популярен сегодня. Это low poly art или воплощение трехмерного эффекта через геометрические фигуры. Среди особенностей полигонального портрета выделяют насыщенность, яркость красок и оттенков палитры. Изготовление подобных картин — процесс трудоемкий. Каждый портрет изготавливается вручную, поэтому имеет уникальные тени, четкие, строго выверенные линии, которые неподвластны компьютерным программам. Стильные трехмерные картины замечательно передают эффект объема, многогранности. Печать на холсте предусматривает персональный подбор дизайна для каждого заказчика с учетом его пожеланий, эстетического вкуса.

 

 
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