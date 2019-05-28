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Современные фотообои могут выглядеть как произведения искусства, иметь уникальный внешний вид, создаваемый необычными эффектами. Чтобы без существенных финансовых вложений изменить дизайн комнаты, нередко используются модели 3D. Их тематика может быть различной:

  • абстракция,
  • геометрия,
  • репродукции картин,
  • природные мотивы,
  • для детей.

 

Подходящая тематика и особенности комнаты

Если в комнате, для которой выбираются 3D-обои, преобладает стиль хай-тек или минимализм, отдайте предпочтение абстрактному рисунку. В комнате у ребенка дизайнеры рекомендуют использовать полотна с изображениями на детскую тематику: сказочными и мультипликационными персонажами.

Возвращаясь к абстракции, необходимо заметить, что такие 3D-фотообои обладают эффектом визуального увеличения площади. В помещениях, куда проникает мало солнечного света, лучше использовать полотна в светлых тонах. Аналогично необходимо поступить и в случае декорирования комнаты с низким потолком. Зрительно приподнять его можно еще одним способом – подобрать вертикально ориентированный узор. Яркие 3D-обои будут гармонично смотреться в помещениях с большой площадью.

Выбирать можно из имеющихся в наличии предложений или заказывать изготовление фотообоев на заказ. Многие компании предоставляют такую услугу.

Виды 3D-фотообоев

Такие полотна выпускают разных видов:

  • стандартные,
  • одиночные,
  • флуоресцентные,
  • стереоскопические,
  • светодиодные.

Стандартные варианты не требуют подгонку рисунка. Чаще всего на них изображены различные орнаменты, узоры, геометрические фигуры.

Одиночные фотообои представлены в виде настенного фрагмента с изображением, имеют определенный размер. Флуоресцентные характеризуются одной особенностью – они светятся в темноте, играют новыми красками. Добавить волшебную нотку и получить наилучший эффект позволит использование люминесцентных ламп.

Стереоскопические 3D-фотообои отличаются глубиной объема, изготавливаются с применением специальной технологии. Светодиодные виды напоминают сложную электронную систему, оснащенную большим количеством светодиодных ламп, управление которыми осуществляется с помощью пульта.

 
ForUm

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