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Сотрудник депутата Одесского облсовета Виктора Баранского Анатолий Иванкевич будет баллотироваться в Верховную Раду от Малиновского района Одессы. Об этом стало известно из источников в одесской ячейке партии новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», пишет From-Ua со ссылкой на издание Iwasi.News

Анатолий Иванкевич возглавляет крюинговое агентство ООО «Агентство Евробалк» с 2012 года, которое фактически принадлежит семье Виктора Баранского. Перед президентскими выборами 2019 года в социальной сети «Инстаграм» Иванкевич хвастался удостоверением доверенного лица кандидата в Президента Украины Владимира Зеленского.

Однако, как сообщали СМИ, помимо владения судами и крюинговыми агентствами, депутат облсовета от Оппозиционного блока Виктор Баранский на данный момент промышляет перевозкой фальшивых евро из одной из постсоветских стран через Крым в Украину и дальше в Европу.

Карьеру фальшивомонетчика Виктор Баранский начинал с перевозки фальшивых евро из Польши в Украину, чем он лично занимался.

На тот момент у Виктора Баранского были не очень хорошие отношения с его родным отцом. Поработав контрабандистом фальшивых евро, Виктор сколотил приличный капитал и восстановил отношения с отцом, который, собственно, и привлек Виктора в морской бизнес. Это дало возможность создать легенду о биографии Виктора Баранского, мол, он человек, целиком из морской отрасли.

В журнале «Морская Правда» Баранский-старший рассказывал о том, как на заре независимости Украины он стал первопродхем в крюинге.

Впрочем, Сергей Баранский несколько преуменьшает свои таланты. Его сын преуспел на уголовном поприще не просто так. Гены папы дали о себе знать.


Дело в том, что свой первый колоссальный капитал Сергей Баранский – папа депутата облсовета от Оппоблока Виктора Баранского — сколотил на разворовывании ЧМП и других флотов СССР. Ныне у семейства Баранского помимо крюинга имеется свой флот, состоящий из морских и речных судов, которые они тщательно скрывают за личиной офшорных компаний.

Впрочем, Виктор Баранский точно также скрывает свой «Майбах» за $ 500 000 с госномером ВН8888РВ, который можно частенько увидеть под облсоветом на проспекте Шевченко.

 
ForUm

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