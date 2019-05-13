Преподаватели и студенты Волынской духовной семинарии 12 мая уже традиционно присоединились к 10-му фестивалю «Вышитые обереги единения», посвященному Дню матери.
Фото: УПЦ
Семинаристы с многочисленными жителями Луцка совершили шествие от замка Любарта к Театральной площади с вышитыми иконами и рушниками в руках, сообщается на сайте Волынской духовной семинарии УПЦ.
В шествии приняли участие руководство, преподаватели, студенты ВДС, а также студенты, лицеисты и ученики светских учебных заведений.
Участники пронесли по городу большой флаг Украины, на котором было выложено вышитыми рушниками слово «Луцк».
Шествие сопровождал духовой оркестр, исполнявший казацкие марши.
В конце мероприятия была создана цепочка из вышитых рушников как символ единения.
Кроме того, за организацию флешмоба «Позвони своей маме, поздравь ее через SMS» областной центр Волыни попал в «Книгу рекордов Украины».
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