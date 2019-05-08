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XVІ Всеукраинский фестиваль духовных песнопений «Надднепрянские Пасхальные песнопения» проведут в воскресенье 19 мая в Днепре. 

Фото: Фома в Украине

Организатор фестиваля - Днепропетровская епархия УПЦ, сообщает «Фома в Украине».

В празднике примут участие хоры Днепра и Днепропетровской области, а также иногородние коллективы.
 
Мероприятие пройдёт на Монастырском острове города Днепр (площадка у Свято-Николаевского храма).
 
Открытие фестиваля состоится в 12.00. Вход свободный.

Фестиваль «Надднепрянские Пасхальные песнопения» впервые состоялся в 2003 г. Организаторы — Днепропетровское епархиальное управление УПЦ и Днепровский горсовет. Всего за историю фестиваля на нем выступили почти 10 тысяч вокалистов из более 30-ти городов Украины и мира.
ForUm

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