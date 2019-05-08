XVІ Всеукраинский фестиваль духовных песнопений «Надднепрянские Пасхальные песнопения» проведут в воскресенье 19 мая в Днепре.

Фото: Фома в Украине

Организатор фестиваля - Днепропетровская епархия УПЦ, сообщает «Фома в Украине».

В празднике примут участие хоры Днепра и Днепропетровской области, а также иногородние коллективы.



Мероприятие пройдёт на Монастырском острове города Днепр (площадка у Свято-Николаевского храма).



Открытие фестиваля состоится в 12.00. Вход свободный.

Фестиваль «Надднепрянские Пасхальные песнопения» впервые состоялся в 2003 г. Организаторы — Днепропетровское епархиальное управление УПЦ и Днепровский горсовет. Всего за историю фестиваля на нем выступили почти 10 тысяч вокалистов из более 30-ти городов Украины и мира.