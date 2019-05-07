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Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от посещения ряда городов и территорий Израиля в связи с обострением ситуации в этой стране. Соответствующие рекомендации распространил департамент консульской службы МИД Украины.

«В связи с очередной эскалацией израильско-палестинского противостояния и массированными ракетно-минометными обстрелами южных территорий Израиля (города Ашкелон, Ашдод, Кирьят-Малахи, Сдерот, Нетивот, Мазкерет Батия, Кирьят-Экрон, Явне, Гедера, Кирьят-Гат, Тель-Шева, региональные советы Шаар а-Негев, Сдот Негев, Бреннер, Эшколь, Хоф-Ашкелон, Йоав, Шафир, Лахиш, Бней Шимон, Беэр-Тувия, Мерхавим, Нахал Сорек, Гдерот, Мате Иегуда, Гезер), которые начались 4 мая, рекомендуем гражданам Украины воздержаться на данном этапе от посещения указанных территорий и населенных пунктов», - говорится в них.

В случае пребывания в населенных пунктах в непосредственной близости от сектора Газа при включении сигнала воздушной тревоги следует безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни или здоровью во время пребывания на территории Израиля украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Государстве Израиль по телефону экстренной связи: + 972 546 676 782, e-mail: emb_il @ mfa. gov.ua или на «горячую линию» МИД: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты [email protected]
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