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Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в субботу, 4 мая.

Как сообщили в агентстве, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon состоялся в 02:48 за восточно-американским временем.

Отмечается, что сейчас космический грузовой корабль Dragon направляется к Международной космической станции (МКС).

Напомним, что запуск космического корабля Dragon компании SpaceX неоднократно переносился. Первоначально запуск корабля к МКС планировался 30 апреля. Позже запуск был снова перенесен на 1 мая, а затем запуск был отложен на пятницу 3 мая.
ForUm

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