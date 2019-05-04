Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в субботу, 4 мая.

Как сообщили в агентстве, запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon состоялся в 02:48 за восточно-американским временем.

Dragon is on its way to the International Space Station! Capture by the @Space_Station crew set for early Monday morning pic.twitter.com/oGs4IrBW9h — SpaceX (@SpaceX) 4 мая 2019 г.

Отмечается, что сейчас космический грузовой корабль Dragon направляется к Международной космической станции (МКС).

Напомним, что запуск космического корабля Dragon компании SpaceX неоднократно переносился. Первоначально запуск корабля к МКС планировался 30 апреля. Позже запуск был снова перенесен на 1 мая, а затем запуск был отложен на пятницу 3 мая.