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Американское космическое агентство NASA заявило о переносе запуска космического корабля Dragon компании SpaceX. Об этом сообщает NASA.

Как сообщается, запуск ракеты-носителя Falcon и космического корабля Dragon, который отправится к Международной космической станции (МКС), отложили до 30 апреля 2019.

В агентстве отметили, что Falcon 9 и Dragon были готовы к запуску ранее, но «30 апреля является наиболее приемлемой датой как для NASA, так и для SpaceX из-за ограничения возможности станции и механики орбиты».

«Dragon планируется запустить в 04:22 (11:22 по киевскому времени, - ред.) во вторник, 30 апреля, на ракете-носителе Falcon 9 с 40-го космического стартового комплекса на станции авиабазе Кейп-Канаверал во Флориде», - рассказали в агентстве.

Недавно SpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy со спутником.
ForUm

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