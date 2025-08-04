Польща не збирається скасовувати безвіз з Україною, – ЦПД

У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО заявили, що мережею шириться інформація про те, що Польща нібито планує скасувати безвізовий режим з Україною. Вона не є правдивою. Про це повідомляє ЦПД.

– Ця інформація не відповідає дійсності. Йдеться про особисту думку, одного з польських політиків, який не впливає на прийняття подібних рішень, – зазначили в ЦПД.

У Центрі пояснили, що чинний безвізовий режим між Україною та Польщею є частиною загального рішення на рівні Євросоюзу.

Він був запроваджений усіма державами-членами ЄС, які входять до Шенгенської зони. Відповідно, для його скасування або обмеження необхідне рішення Євросоюзу в цілому.

Нагадаємо, депутат польського Сейму Кшиштоф Босак заявив, що польські силові структури та служби начебто хотіли б відновити візовий режим із багатьма країнами, зокрема й з Україною, однак ці ініціативи залишаються без уваги з боку влади.

– Неофіційно, поліцейські та служби хотіли б повернення безвізового режиму з багатьма країнами, включаючи Україну, але політики… ігнорують їхні голоси з таких питань та не забезпечують достатніх коштів чи інструментів для контролю масової, мультикультурної імміграції з пострадянського простору, – зазначив він.

Цю заяву політик зробив після того, як у польському місті Сопот був затриманий громадянин України. Його підозрюють у діях, що створили загрозу життю та здоров’ю великої кількості людей.

Українця затримали 21 липня у справі про пошкодження об’єктів водопостачання, що сталося 15 липня.

Йому також закидають умисне пошкодження електричних щитів і використання чужого документа, що посвідчує особу.