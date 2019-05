Участниками саммита утвержден План действий, утвержденный на повестке дня ООН, который будет направлен в адрес Президента, правительства и Министерства иностранных дел Украины.

Фото: УПЦ

С 29 апреля по 1 мая в штаб-квартире ООН в Женеве состоялся второй глобальный саммит по вопросам религии, мира и безопасности «Наведение мостов, поощрение инклюзивности и противодействие разжиганию ненависти в целях усиления защиты религиозных меньшинств, беженцев и мигрантов».

Мероприятие организовано канцелярией Генерального секретаря ООН. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на НПО «Общественная правозащита», представители которой приняли участие в саммите.

НПО «Общественная правозащита», опираясь на свой консультационный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН, результаты мониторинга соблюдения прав верующих УПЦ в Украине, православных христиан Черногории, Македонии, стран Ближнего Востока призвала участников саммита усилить защиту прав православных христиан УПЦ, Черногории, Македонии в связи с ростом нарушений прав христиан в этих странах, в том числе - целевых дискриминаций со стороны представителей органов государственной власти.

В мероприятии приняли участие специальный советник по профилактике геноцида ООН (OSAPG) Mr Adama Dieng, представители дипломатических миссий государств - членов ООН, представители правозащитных организаций, религиозных общин и научных кругов из разных стран: Dr Mohammed Abu-Nimer (KAICIID), H.E. Shaykh Muhammad Al-Yaqoubi (Syrian Islamic scholar and religious leader), Dr.Gregorio Bettiza (University of Exeter), Dr Rev. Grace Chung Lee (Religion For Peace), Oleh Denysov (Public Advocacy), Ms. Hajar Al-Kaddo (Forum of European Muslims Youth & Student organization).

Участники обсудили ключевые вопросы взаимосвязи религии, мира и безопасности. Запад продемонстрировал желание многих представителей гражданского общества, религиозных лидеров, правозащитников и дипломатов противодействовать разжиганию религиозной розни в мире. Участники выработали пакет рекомендаций саммита в ООН и государств-участников ООН, в том числе о реальном и неформальном признании религиозной свободы как фундаментального права человека, о необходимости государствам уделять больше внимания защите религиозных свобод.

Участники саммита утвердили План действий, основанный на повестке ООН и обязательствах государств-участников, который будет направлен правозащитной организацией «Гражданская правозащита» в адрес Президента, правительства и Министерства иностранных дел Украины для имплементации в соответствии с международным правом и обязательствами Украины.