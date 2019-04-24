В киевском международном аэропорту "Борисполь" 27 апреля в 19.00 - 20.00 (ориентировочное время прибытия) состоится встреча Благодатного огня, который доставит из Израиля в Украину официальная делегация Украинской Православной Церкви.

Фото: Депо

Как сообщает Центр информации УПЦ, также планируется брифинг главы официальной делегации – управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича).

Аккредитацию проводит Центр информации УПЦ по тел. (066) 095 14 76.

Отмечается, что аккредитация длится до 26 апреля, 13.00, списки закрываются и передаются в аэропорт "Борисполь"! В Центре информации УПЦ просят представителей СМИ указывать событие, на которое аккредитуется СМИ, должность, контактный телефон и электронную почту.

27 апреля в зале официальных делегаций будут находиться священнослужители, которым будет передан Благодатный огонь для распространения в других епархиях Украины.

В 23.00 в Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение. Аккредитованные журналисты смогут попасть на события по спискам. С собой иметь паспорт и редакционное удостоверение.

*В Великую Субботу христиане всего мира с особым благоговением ожидают чуда, которое из года в год происходит в Иерусалиме накануне Православной Пасхи - схождение Благодатного Огня в Храме Гроба Господнего. По древнему преданию ежегодное таинственное возгорание удивительного огня на Святой Земле является знаком милости Божией, которая оповещает о заботе Господа и дает верующим надежду на то, что Бог еще на год продлевает бытие мира.