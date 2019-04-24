также в разделеРелигия
Стало известно, о чем 12 афонских старцев просили Священный Кинот Святой Горы 9
УПЦ: Сторонники ПЦУ угрожают захватить на Пасху храм в Старых Кошарах на Волыни 7
Митрополит Онуфрий отслужил последнюю особенную литургию Великого поста 5
Митрополит Антоний: Новый президент должен положить конец дискриминации УПЦ 7
Суд обязал возобновить расследование в деле о захвате храма УПЦ в Зубильном на Волыни 15
В России межрелигиозный совет заявил о защите украинских верующих 4
Община захваченного храма УПЦ на Ровенщине обустраивает для молитвы помещение старого магазина 31
УПЦ выпустила информационный бюллетень о нарушении прав верующих 7
Митрополит Онуфрий: Политическими принципами корректировать жизнь Церкви – все равно, что молотком и зубилом ремонтировать космический корабль 38
На Тернопольщине семью священника УПЦ выгоняют из церковного дома 16
Верующие могут свободно посещать монастыри Святой Горы, – Паломнический центр УПЦ 15
Глава Закарпатской ОГА - о поражении Порошенко: не надо было трогать тему религии 50
Черкасский митрополит УПЦ собирается построить храм в форме рыбы 14
Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах 639
РПЦ: В Ватикане наблюдают за украинским церковным вопросом 16
Верующие Волыни передали пасхальные корзины военным на Восток Украины 8
В УПЦ заявили, что надеются решить проблемы с нарушениями прав верующих внутри страны 10
В РПЦ Владимиру Зеленскому пожелали «никогда не покушаться на святое» 18

В киевском международном аэропорту "Борисполь" 27 апреля в 19.00 - 20.00 (ориентировочное время прибытия) состоится встреча Благодатного огня, который доставит из Израиля в Украину официальная делегация Украинской Православной Церкви.

Фото: Депо

Как сообщает Центр информации УПЦ, также планируется брифинг главы официальной делегации – управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича).

Аккредитацию проводит Центр информации УПЦ по тел. (066) 095 14 76.

Отмечается, что аккредитация длится до 26 апреля, 13.00, списки закрываются и передаются в аэропорт "Борисполь"! В Центре информации УПЦ просят представителей СМИ указывать событие, на которое аккредитуется СМИ, должность, контактный телефон и электронную почту.

27 апреля в зале официальных делегаций будут находиться священнослужители, которым будет передан Благодатный огонь для распространения в других епархиях Украины.

В 23.00 в Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение. Аккредитованные журналисты смогут попасть на события по спискам. С собой иметь паспорт и редакционное удостоверение.

*В Великую Субботу христиане всего мира с особым благоговением ожидают чуда, которое из года в год происходит в Иерусалиме накануне Православной Пасхи - схождение Благодатного Огня в Храме Гроба Господнего. По древнему преданию ежегодное таинственное возгорание удивительного огня на Святой Земле является знаком милости Божией, которая оповещает о заботе Господа и дает верующим надежду на то, что Бог еще на год продлевает бытие мира.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
4477 грн.
5
Теги