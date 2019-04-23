В Париже в районе Версаля вспыхнул крупный пожар.
«Пожар в Версале. Спасибо, что избегаете этой зоны до конца спасательных работ», – говорится в сообщении комиссариата Версаля на странице в Twitter.
Сейчас на место происшествия направили около 70 спасателей.
Пользователи в соцсетях выкладывают фото и видео пожара.
Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.
В результате рухнул шпиль исторического памятника.
Утром 16 апреля пожар был ликвидирован.
Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.
Витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-роза, не были повреждены. Огонь не тронул и орган Собора Парижской Богоматери, однако на него попала вода от тушения пожара.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал полностью восстановить Собор парижской богоматери за пять лет.
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