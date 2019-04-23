В Париже в районе Версаля вспыхнул крупный пожар.

«Пожар в Версале. Спасибо, что избегаете этой зоны до конца спасательных работ», – говорится в сообщении комиссариата Версаля на странице в Twitter.

Сейчас на место происшествия направили около 70 спасателей.

Пользователи в соцсетях выкладывают фото и видео пожара.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.

В результате рухнул шпиль исторического памятника.

Утром 16 апреля пожар был ликвидирован.

Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-роза, не были повреждены. Огонь не тронул и орган Собора Парижской Богоматери, однако на него попала вода от тушения пожара.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал полностью восстановить Собор парижской богоматери за пять лет.