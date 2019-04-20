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В Национальной полиции сообщили, что информация о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе Киева не подтвердилась. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что правоохранители осуществили проверку объекта и прилегающей территории и не обнаружили никаких взрывоопасных веществ или предметов. Во время осмотра правоохранителями было эвакуировано из здания 950 человек.

«Полицейские установили и задержали псевдоминера в Киевской области», - заявили Нацполиции.

Правоохранители сообщили, что псевдоминером оказался 29-летний житель поселка Калиновка Васильковского района Киевской области. Мужчина находился в нетрезвом состоянии.

«Сейчас с ним общаются следователи», - добавили в полиции.
ForUm

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