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В Киеве эвакуировали Центральный железнодорожный вокзал из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе столицы.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и кинологи.

Из здания эвакуировали пассажиров и сотрудников. Правоохранители проводят осмотр здания и прилегающей к ней территории.
ForUm

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