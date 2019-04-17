Собор Парижской Богоматери был в 30 минутах от разрушения, но благодаря действиям 20 пожарных удалось помешать огню разрушить колокольни собора.

Об этом пишет издание The Times, передает Европейская правда.

Младший министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сказал, что группа пожарных успела потушить огонь, который мог начать цепь событий, которые привели бы к разрушению здания.

Огонь распространялся по деревянным перекрытиям в сторону двух башен с колоколами. Пожарные боялись, что если колокольни, которые также имеют деревянный каркас, упадут, то они полностью разрушат башни, что привело бы к разрушению собора. Самый тяжелый из десяти колоколов весит 13 тонн.

Вчера вечером выяснилось, что сигнал тревоги в 18:20 в понедельник был отклонен как ошибочный после того, как не было обнаружено никаких признаков пожара. Сообщалось, что из-за сбоя в работе компьютера пожарные отправились не в ту часть здания.

Только когда через 33 минуты прозвучала вторая тревога, к собору были вызваны аварийные службы. Пламя смогли взять под контроль в 3:30 утра.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.

В результате рухнул шпиль исторического памятника.

Утром 16 апреля пожар был ликвидирован.

Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-роза, не были повреждены. Огонь не тронул и орган Собора Парижской Богоматери, однако на него попала вода от тушения пожара.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал полностью восстановить Собор парижской богоматери за пять лет.