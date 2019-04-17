Причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в части здания, которое находилось на реконструкции.

Как сообщает Европейская правда, об этом пишет французское издание Le Parisien со ссылкой на источники в полиции.

В рамках расследования полиция допросила уже около 30 человек – охранников, сотрудников компании, проводящей реконструкцию, строителей.

Сотрудники службы безопасности сообщили полиции, что очаг пожара был расположен у основания шпиля Нотр-Дама со стороны Сены.

В рамках этих реставрационных работ на шпиле Нотр-Дам установили леса весом более 500 тонн. Все они обслуживались тремя лифтами. Первый лифт поднимал рабочих на высоту 24 м от земли, второй поднимал на высоту 54 м на крышу, третий лифт позволял добраться до шпиля, который рабочие должны были очистить. Два из этих лифтов уже работали в прошлый четверг, когда снимали статуи, расположенные на шпиле.

По словам охранников, когда сработала пожарная сигнализация и они прибыли к лифту, пожар уже был сильным, и они больше ничего не могли сделать.

По одной из версий криминалистов, причиной пожара могла быть проблема с электричеством. «Возможно, произошло короткое замыкание», - сказал один из собеседников издания.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.

В результате рухнул шпиль исторического памятника.

Утром 16 апреля пожар был ликвидирован.

Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-роза, не были повреждены. Огонь не тронул и орган Собора Парижской Богоматери, однако на него попала вода от тушения пожара.