Покаяние — движение навстречу Богу, желание измениться к лучшему, преодолеть свою греховность и стать обновлённым человеком.

Фото: епископ Виктор / Фейсбук

Об этом написал викарий Киевской Митрополии епископ Виктор (Коцаба) на сайте blogs.korrespondent.net, сообщает «Фома в Украине».

Он объяснил, что мешает современному человеку каяться.

«Чем именно отличается грешник от праведника? Многие считают, что разница между ними состоит в количестве добрых дел, в глубине молитвы, особом духовном состоянии... В какой-то мере это действительно так», — отметил владыка Виктор и добавил, что главное, чем они отличаются, — это глубина покаяния.

«Наши грехи может простить только Господь Иисус Христос. Вполне понятно, что такое прощение будет ответом на акт покаяния, поскольку простить можно только того, кто об этом просит», — продолжил он.

Владыка отметил, что покаяние и чувство вины — не одно и то же.«Проблема современного человека состоит в том, что он разучился каяться. При этом, покаяние отождествляется с чувством вины, которое, в свою очередь, считается чем-то совсем не нужным. Однако Церковь не ставит знак равенства между этими понятиями. Сожаление о содеянном грехе, самообвинение и самобичевание — всё это ещё не является покаянием», — написал архиерей.

«Дело в том, что такое состояние души возвращает человека назад, заставляет его вновь и вновь вспоминать о грехе, прокручивать его в своей памяти, переживать тот момент, когда он был сотворён. А покаяние — это стремление вперёд, движение навстречу Богу. Это желание измениться к лучшему, преодолеть свою греховность и стать другим, обновлённым человеком», — объяснил епископ Виктор.

По его словам, если чувство вины — состояние пассивное, то покаяние — максимально динамичное.

Но при этом, вина может считаться первой ступенькой на пути к настоящему покаянию, и на ней человек не должен останавливаться.

«Вместе с тем, — продолжил архиерей, — покаяние предусматривает осознание собственного несовершенства. И вот тут мы и сталкиваемся с непониманием нашего современника. Ведь слишком часто разнообразные психологические школы рассматривают душу как своего рода набор химических реакций, которые просто не могут быть неправильными. Кроме того, подсознательно выстраивается убеждение, что человек может абсолютно всё. Отсутствие понимания своего духовного несовершенства и ошибочное мнение о сверхвозможностях искажают настоящую картину мира, заставляют человека рассматривать себя через призму надуманной добродетельности, когда само желание добра воспринимается как праведность. В таком состоянии покаяться очень сложно».

Однако ни один из праведников себя таким не считал, поскольку отсутствие греха ещё не указывает на духовное совершенство, а может лишь свидетельствовать о стремлении к нему. «Отзываясь на голос совести, который также можно считать проявлением чувства вины, праведники стремились к духовным изменениям, а их возможно достигнуть только через покаяние», — написал владыка.

«Праведники никогда не говорили об отсутствии греха в своей жизни, никогда не выделяли себя среди людей и не сравнивали себя с другими. Напротив, они считали себя грешнее всех», — заключил епископ Виктор.