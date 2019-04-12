Утром 12 апреля активисты новой Православной Церкви Украины в селе Курозваны Ровенской области взломали двери в церковном доме, который уже более месяца служит домовой церковью для прихожан захваченного храма Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Активисты вынесли на улицу имущество, принадлежащее религиозной общине УПЦ. Престол со Святыми Дарами, семисвечник и другие церковные вещи прихожане нашли прямо посреди улицы, сообщается на официальном сайте УПЦ.

Викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен, комментируя инцидент, выразил мнение, что в эти дни мы наблюдаем повторение истории безбожных коммунистических времен.

«Сегодня люди, в основном далекие даже от основ Православия, прикрываются чем-то церковным, но по сути своей - это безбожность и коммунизм, только в более изощренной форме», - сказал владыка, комментируя последние события в селах Курозваны и Копытов на Ровенщине.

На данный момент религиозная община УПЦ нашла новое помещение, куда и перенесла вещи, выброшенные на улицу их односельчанами, которые относят себя к христианам новой конфессии.