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Кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался принимать участие в дебатах на НСК «Олимпийский» 14 апреля. На стадион выйдет только Петр Порошенко.

Об этом проинформировал глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов, сообщает Укринформ.

«К сожалению, сегодня мы услышали от команды Владимира Александровича (Зеленского. - Ред.), что он не готов или не хочет принимать участие в дебатах. К сожалению, мы не понимаем, какого кота в мешке прячут, что они прячут», - сказал он.

Герасимов рассказал, что Президент Петр Порошенко примет участие в дебатах на НСК «Олимпийский» 14 апреля в 14:14.

Напомним, Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты на НСК «Олимпийский» 14 апреля 2019. 

В свою очередь Зеленский заявляет, что дебаты с Порошенко состоятся 19 апреля на НСК «Олимпийский».

Спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что действующий Глава государства 19 апреля придет на официальные дебаты в студию Общественного телевидения, и, если «будет свободен», посетит НСК «Олимпийский», где предлагал провести дебаты Зеленский.

В ГП НСК поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов относительно дебатов.

11 апреля в штабе Зеленского предложили Порошенко провести дебаты в режиме телемоста в прямом эфире.
ForUm

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