В Польше украинцам и польским таможенникам, которые организовали контрабанду почти миллиона пачек сигарет, объявили о подозрении, сообщает Польское радио.

«36 человек, среди которых 12 экс-сотрудников Таможенной службы Польши, и 19 граждан Украины, обвинили в коррупции, участии в организованной преступной группе и контрабанде почти миллиона пачек сигарет», - говорится в сообщении.

Обвиняемые совершили свыше 100 незаконных перевозок, во время которых переправили через польско-украинскую границу более 930 тысяч пачек сигарет, чем нанесли ущерб государственной казне Польши на сумму почти 17 миллионов злотых (почти 4 млн евро).

Преступная группа действовала с октября 2011 года до июня 2014 года в Украине, а также на территории Подкарпатского воеводства, в частности, в Корчевой, Медике и Перемышле.

По данным прокуратуры Польша, незаконный товар из Украины ввозили примерно 30-40 специально оборудованными частными автомобилями, полугрузовиками и прицепами через пункты пропуска в Медике и в Корчевой.

Отмечается, что польские таможенники по телефону передавали украинцам информацию о месте и времени несения ими службы. Они информировали о правилах проведения таможенного контроля транспортных средств, въезжающих из Польши в Украину через так называемые «зеленые коридоры», а во время осуществления служебных обязанностей отступали от таможенной проверки транспортных средств, не выявляя незаконных акцизных товаров.

Таможенники во время контроля распознавали преступников, которые везут контрабандные сигареты, по озвученному паролю.

Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы за коррупционные преступления, а также 5 лет тюремного заключения за финансовые преступления и контрабанду акцизных товаров.