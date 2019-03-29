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Поведение подростков в соцсетях напрямую зависит от воспитания в семье с дошкольного возраста, поэтому для ранней профилактики деструктивных действий в сети необходимо уделить такому воспитанию первоочередное внимание.

Фото: tookapic/pixabay.com

Об этом рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе, сообщает сайт журнала «Фома».

– Учить человека быть свободным, в том числе и в виртуальном пространстве – это то, чему необходимо учить, начиная с 5-6 летнего возраста. Начинать нужно именно с семьи, – сказал представитель Церкви.

– В период ранней сознательности, с 5 до 12 лет, дети находятся в информационном вакууме, а потом выплескивают наружу, на окружающих, все, что в них было вложено или чего они были лишены за этот период, – добавил он.

Для решения проблемы безопасности молодежи и подростков в соцсетях Вахтанг Кипшидзе призвал специалистов в сфере IT задуматься о создании механизмов помощи семье в воспитательной работе на этапе раннего развития детей.

– Я призываю специалистов в области IT подумать над тем, как работать на этапе, когда родители и дети пытаются общаться, развиваться и взаимодействовать в нашем информационном обществе, – добавил он.

Борьбу с последствиями отсутствия воспитания, проявляющимися в успешном вовлечении молодежи в сообщества деструктивного характера в соцсетях, зам. председателя Синодального отдела сравнил со сражением с многоголовым мифическим чудовищем – Лернейской гидрой.

– Если не будет воспитания, альтернативных возможностей на этапе взросления ребенка и развития семьи, мы можем отрубить одну голову гидры – скажем, победить субкультуру «АУЕ», – но на ее месте сразу вырастет 25 других голов, – отметил Вахтанг Кипшидзе.

– Церковь всегда поддерживала и поддерживает идею человеческой свободы, в том числе – свободы общения в виртуальном пространстве. Правильно пользоваться этой свободой, не разрушая ни себя, ни окружающих – вот, в чем заключается основной вызов и основная задача, – подчеркнул представитель Церкви.
ForUm

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