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Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о возможном незаконном обогащении лидера Радикальной партии, кандидата в президенты Олега Ляшко.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело было закрыто на основании решения Конституционного суда, который отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Дело в отношении Ляшко расследовалось по части 3 статьи 368-2 Уголовного кодекса с марта 2017 года.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

После этого НАБУ начало закрывать дела по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, например, мэра Одесса Геннадия Труханова, первого замглавы Службы безопасности Украины Павла Демчины, первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко и других.
ForUm

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