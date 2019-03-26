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Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о незаконном обогащении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Дело Семочко закрыли», - сказал он.

По его словам, дело закрыто на основании решения Конституционного суда, который отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Дело расследовалось по статье 368-2 Уголовного кодекса (незаконное обогащение).

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении Семочко.

Как известно, журналисты программы «Наші Гроші» с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью на более чем 200 млн грн, а у членов его семьи российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время его работы в контрразведке с фармацевтических компаний требовали взятки.

Контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий в Семочко, но заметили, что выводы делать рано.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

После этого НАБУ начало закрывать дела по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, например, мэра Одесса Геннадия Труханова, первого замглавы Службы безопасности Украины Павла Демчины и других.
ForUm

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