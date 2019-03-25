В Киево-Печерской лавре в день памяти всех преподобных отцов Печерских, 24 марта, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил богослужение. Накануне вечером Предстоятель совершил всенощное бдение в Трапезном храме.

Фото: lavra.ua

Ему сослужили представители епископата, братия и гости монастыря в священном сане, сообщает lavra.ua.

После чтения Евангелия Блаженнейший объяснил евангельское чтение, в котором говорилось об исцелении расслабленного.

«Грех — это есть неправда и ложь против Бога, против себя и против Божиего творения, которое нас окружает. Когда человек согрешает, в нем нарушается Божественная гармония, одни силы начинают воевать против других сил, и человек от этого страдает. Человек болеет душой и телом. Телом переживает боль, неудобство, а душой находится в отчаянии, расстройстве, печали. Что же делать, когда мы согрешаем и от этих грехов болеем? Господь даровал нам покаяние. Мы должны каяться в своих грехах, из-за которых мы и болеем. И тогда Господь прощает человеку грехи и исцеляет его телесные болезни!», - сказал Митрополит Онуфрий.

Рассказал Первосвятитель и о святом Григорие Паламе, и о преподобных отцах Киево-Печерских.

«Их жизнь является для нас светом и примером того, как мы должны жить. И подражая их подвигу, нам следует переосмыслить свою жизнь, чтобы достигнуть вечного спасения о Христе Иисусе, Которому от нас слава, честь и поклонение во веки веков!», - рассказал он.

По окончании Литургии был совершен молебен преподобным отцам Печерским.

За богослужениями в храмах обители были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви. Также в этот день возносились сугубые молитвы о детях с синдромом аутизма.