В Киево-Печерском заповеднике, в Успенском соборе, открылась выставка «Гетман Иван Мазепа и Киево-Печерская лавра». Она посвящена 380-летию со дня рождения гетмана Украины Ивана Мазепы.

Фото: Укринформ

Как сообщает «Укринформ», на выставке «Гетман Иван Мазепа и Киево-Печерская лавра» представлены иконы, живописные и графические произведения, памятники декоративно-литургического искусства, старинные книги мазепинского периода, а также копии документов, которые раскроют личность Ивана Мазепы как создателя украинской культуры. Также здесь можно увидеть портреты сподвижников гетмана, среди которых немало деятелей украинской церкви, в частности, архимандритов Киево-Печерской лавры.

«Мы отмечаем сегодня 380-летие со дня рождения великого гетмана Украины Ивана Мазепы, и я хотел бы подчеркнуть, что его фигура отличается не только политической деятельностью, но и культурной. Сотрудники наш заповедника исследовали деятельность Мазепы, и эта экспозиция позволит составить представление о месте Ивана Мазепы в становлении духовной и художественной культуры Украины раннего времени «, - сказал генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Александр Рудник.

Участник международной организации «Родина Мазеп» Игорь Мазепа отметил, что очень приятно и уместно, что выставка проходит именно в Киево-Печерской Лавре, потому что это место очень тесно связано с жизнью и деятельностью Мазепы. Он добавил, что очень надеется на появление Музея Ивана Мазепы на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Иван Степанович Мазепа (1639-1709) украинский политический, военный деятель, дипломат, гетман Войска Запорожского, председатель казацкого государства Левобережной (1687-1704) и всей Надднепрянской Украины (1704-1709). Прожил 70 лет, 20 из них был гетманом.