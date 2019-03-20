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24-летняя женщина, которая на выходных родила ребенка в Сумском перинатальном центре, умерла в результате осложнений от кори. Об этом сообщил начальник Управления здравоохранения Сумской обладминистрации Сергей Бутенко, передает «Украинская правда».

«24-летняя женщина поступила в Сумской областной перинатальный центр в прошлую среду. Она была на 39-й неделе беременности. Поступила с симптомами одышки, температуры, у нее был сыпь на коже», - сказал он. 

По словам Бутенко, больная поступила через отдельный вход в отдельную боксированную палату, родила ребенка.

«В пятницу у нее лабораторно подтвердили корь. Признаки дыхательной недостаточности увеличивались, поэтому собрали консилиум областных специалистов, диагностировали также двустороннюю пневмонию – мы можем расценивать это как осложнение от кори, назначили лечение, обеспечили всеми препаратами, однако сегодня утром женщине стало хуже. Около часа работали реаниматологи, но спасти ее не удалось», - сказал руководитель Управления здравоохранения.

«Ребенок находится в инкубационном периоде кори, поэтому мы не можем сказать, будет ли он болеть корью, но сейчас он здоров, симптомов кори у него нет», - рассказал он.

По словам Бутенко, после того, как лабораторно подтвердили диагноз «корь», он подписал приказ о закрытии Областного перинатального центра на карантин до 5 апреля.

«Женщины, которые там были, остались, но новых мы не принимали. Этим приказом мы направили женщин в сумской городской роддом, куда дополнительно привлекли силы и средства», - сказал чиновник.

Он добавил, что это первый случай материнской смерти в области в этом году.

«У нас по области с начала года было 96 случаев заболеваемости корью, 12 случаев на прошлой неделе, но среди рожениц – это был первый случай», - подытожил Бутенко.

Напомним, с начала года от осложнений кори умерли 11 человек.
ForUm

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