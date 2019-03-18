18 марта жители России празднуют чуть ли не национальной «праздник» – аннексию украинского полуострова Крым. Вот только пять лет назад «крымнашисты» и не подозревали, чем для них обернется преступное решение их президента Владимира Путина.

Санкции, которые Запад ввел против России, естественно, затронули и Крым, который по версии Кремля является частью РФ. Российская экономика в упадке, на финансирование аннексированного полуострова денег не хватает, а привлечение инвестиций с заграницы является невозможным, из-за тех же санкций. В итоге пострадали и сами россияне, миллиардные налоги которых вбухали в «крымнаш», а на полуострове царит разруха и экономический кризис.

Во что превратился украинский полуостров за пять лет «правления» оккупационных «властей» – в материале OBOZREVATEL.

Экономика, зарплаты, цены

Россия тратит на аннексированный Крым примерно 2 млрд долларов в год, другие данные свидетельствуют, что за 5 лет аннексии РФ вложили в полуостров около 1,5 триллионов рублей на соцвыплаты крымчанам и развитие инфраструктуры.

Аннексия Крыма остановила рост российской экономики, который на сегодня составляет всего 2%, в то время как мировая выросла аж на 19%. Уровень жизни граждан РФ упал на 11%, российский народ стремительно нищает, это касается и крымчан, которых 5 лет назад заставили голосовать за «присоединение» к России под дулом автомата.

Огромные дотации не спасают жителей полуострова, зарплаты в Крыму опустились ниже, чем были в 2013 году, вот только цены выросли.

Средняя зарплата в Симферополе до аннексии была около $374-400 по курсу на тот период, сейчас же крымчане получают в среднем не выше $350.

Незаконные власти утверждают, что учителя на полуострове получают более $420, а на самом деле ― не более $300 со всеми надбавками.

Для сравнения, средняя зарплата в РФ ― $531, средняя зарплата в Крыму ― $387. В России учитель получает $495, а на оккупированном полуострове ― порядка $300. В среднем врач в Крыму получает на $60 меньше, чем в России ― $330.

По словам самих крымчан, цены на полуострове выросли в 2,5 раза, и это никак не компенсируется ростом уровня зарплаты. По не которым группам товаров цены превышают даже московские. Сами россияне не скрывают удивления от стоимости фруктов, которые казалось бы, в сезон должны быть дешевле на солнечном полуострове.

Туризм

Еще в 2013 году полуостров принимал около 6 млн отдыхающих, сейчас ― в 4 раза меньше. Это повлияло и на доходы местных жителей. Мелкий туристический бизнес практически умер. На плаву остались только крупные санатории и гостиницы, «спасенные» и «национализированные» оккупационной властью.

В 2018 году оккупанты победоносно заявляли, что практически побили украинский рекорд по количеству отдыхающих в Крыму, по данным «Министерства курортов и туризма Крыма» полуостров с начала года принял 5,6 миллиона туристов. При этом туроператоры отмечают, что статистика серьезно завышена.

Впрочем, жители Крыма, которые зарабатывают на туристах, все же отметили некое повышение интереса к полуострову в 2018 году, только доходов от этого у «летних» бизнесменов больше не стало.

По их словам, на полуостров приезжают в основном люди с достатком ниже среднего, соответственно и жилье они ищут бюджетное, придирчиво изучают цены в местных ресторанах и клубах, а то и вовсе приезжают с палатками и своей едой.

Многие предприниматели, которые ранее летом могли заработать на безоблачную жизнь до открытия следующего курортного сезона, теперь вынуждены искать подработку на зиму. А некоторые и вовсе прощаются со своим бизнесом, который попросту стал нерентабельным.

И опять же вернемся к ценам, стоимость отдыха в Крыму на двоих на неделю стартует от 35 тыс. рублей, в эту стоимость входит перелет, самое дешевое проживание и питание. К слову, туры в Турцию на двоих на неделю с пакетом «все включено» стоят от 45 тыс. рублей, а горящие путевки и того дешевле. Но только при сравнительно одинаковой цене за 7 дней отдыха, сервис в Турции на порядок выше, чем в Крыму. Если же вы захотите отдохнуть на полуострове с турецким комфортом, это обойдется в разы дороже.

Экология

После аннексии Крыма наиболее остро на полуострове стала проблема с водой. Перекрытие Северо-Крымского канала, который обеспечивал пресной водой 85% полуострова, стало катастрофой для сельхозпредприятий Крыма.

До момента строительства Северо-Крымского канала полуостров представлял собой полупустыню, там нет собственных запасов воды, которые бы могли на 100% обеспечить потребности региона. Водохранилища в Крыму также не справляются со своей задачей, объема воды с трудом хватает обеспечить население питьевой водой, не говоря об орошении земель.

Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, оккупационные «власти» решили бурить скважины и использовать подземные пресные воды, но бесконтрольный забор воды привел к засолению почв, ресурс закончился очень быстро.

Таким образом, выращивание зерновых, чем ранее очень славился Крым, оказалось практически невозможным. В критической ситуации находятся и тепличные хозяйства на полуострове. Сложности возникают и с разведением скота. По подсчетам экологов, чтобы восстановить водный баланс на полуострове, уже сейчас потребуется около 10-15 лет, но это при условии, что вновь будет подаваться вода из Днепра. Но этого не случится до деоккупации Крыма.

В конце августа 2018 года отсутствие воды в необходимом количестве привело к химической катастрофе на территории аннексированного полуострова. Жители Армянска на северной части Крыма стали бить тревогу после того, как заметили резкие перемены со здоровьем: им было тяжело дышать, слезились глаза, появлялись сыпь и кашель. Многие говорили, что в воздухе ощущается запах серы. Все металлические предметы в домах и на улицах покрывались ржавчиной, а также липким коричневым веществом. Опали листья с деревьев.

А причиной тому был завод «Крымский титан», который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Для производства продукции завод использует серную кислоту, которую впоследствии утилизируют в открытый отстойник, наполненный водой. Из-за недостатка воды отстойник пересох, в результате кислота из высохшего накопителя стала выделяться в виде серного ангидрида, конденсироваться и выпадать с росой в округе.

Лишь спустя несколько недель «местные «власти» признали проблему и приняли меры по эвакуации населения. Работу «Крымского Титана» остановили до выяснения обстоятельств. Но спустя полтора месяца завод снова заработал. Люди вернулись в город, но повторение экологической катастрофы лишь дело времени, так как воды для пополнения отстойника в нужном объеме в Крыму нет.

Еще одна проблема, которую оккупанты привели с собой – это массовая незаконная вырубка деревьев в парках и скверах. Не жалели даже многовековые краснокнижные можжевельники, на что местные активисты не раз обращали внимание правоохранителей. «Прокуратура» Крыма даже заводила уголовные дела по данному факту, но до наказания дело так и не дошло.

По российской системе разрешения на снос краснокнижных растений должно выдавать Министерство экологии, и эти разрешения в Крыму выдаются на право и на лево. Только при строительстве трассы «Таврида» в Севастополе вырубили больше всего деревьев – несколько тысяч. При строительстве жилого комплекса в бухте "Омега" вырубили фисташки, тоже с разрешения Минэкологии.

Кроме всего прочего, крымчани жалуются на мусорную катастрофу на полуострове. Больше всего достается курортным городам Крыма – Алуште, Феодосии, Керчи, Бахчисарае, Ялте и даже Севастополе. В соцсетях местные жители выкладывают фото, на которых видны груду мусора, вывозом которого никто не занимается. А тем временем он перегнивает, отравляя землю опасными химикатами.

Промышленность

Из-за санкций и экономической нестабильности в России, большинство отраслей Крыму в 2018 году продемонстрировали или стагнацию или падение. Например, производство автотранспортных средств упало на 71%, оборудования ― на 52%, мебели ― на 36%, металлургических изделий ― на 28%.

Треть всех крымских предприятий убыточна, но в отдельных регионах полуострова сложилась катастрофическая ситуация. Например, с убытками работали 60% организаций Судака и Нижнегорского района, 67% предприятий Ленинского района и 75% Раздольненского района. А в Армянске уровень убыточности достиг 100%.